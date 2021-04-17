В Киеве обнаружили более тысячи новых случаев COVID-19

За минувшие сутки, 16 марта, коронавирусом в Киеве заразились 1112 человек.

В Киевской области зафиксировали 965 новых зараженных. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО. Всего в городе инфицированы уже 184 412 киевлян, в области –111 110.

Скончался от COVID-19 в Киеве всего 4 121 человек (+51 за сутки), вылечились 114 396 пациентов (+533). Продолжают бороться с вирусом 65 311 инфицированных.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее,16 апреля прививки от коронавируса сделали 13 044 людям. Лидером по количеству вакцинированных стала Львовщина.