Коронавирусом в Украине заразились почти 15 тысяч за сутки

По состоянию на утро субботы, 17 апреля, в Украине официально подтверждено 1 936 228 случаев коронавирусной инфекции. Из них 14 984 – обнаружены за прошедшие сутки.

От COVID-19 в стране умерли уже 39 536 человек (+440 за сутки), а 1 475 556 пациентов (+9 736 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (1112), Харьковской (1386), Днепропетровской (1169), Одесской (1097) и Киевской (965) областях.

Проведено тестирований за сутки – 105 215 (в частности методом ПЦР – 45 875, методом ИФА – 20 127, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 39 213).

г. Киев – 1112 случаев / 1764 прививки;

Винницкая область – 344 случая / 286 прививок;

Волынская область – 342 случая / 584 прививки;

Днепропетровская область – 1169 случаев / 450 прививок;

Донецкая область – 741 случай / 500 прививок;

Житомирская область – 439 случаев / 921 прививки;

Закарпатская – 187 случаев / 554 прививки;

Запорожская область – 666 случаев / 420 прививок;

Ивано-Франковская область – 147 случаев / 627 прививок;

Киевская область – 965 случаев / 150 прививок;

Кировоградская область – 214 случаев / 86 прививок;

Луганская область – 248 случаев / 320 прививок;

Львовская область – 793 случая / 2689 прививок;

Николаевская область – 432 случая / 141 прививки;

Одесская область – 1097 случаев / 571 прививки;

Полтавская область – 745 случаев / 293 прививки;

Ривненская область – 518 случаев / 427 прививок;

Сумская область – 586 случаев / 163 прививки;

Тернопольская область – 378 случаев / 408 прививок;

Харьковская область – 1386 случаев / 217 прививок;

Херсонская область – 294 случая / 146 прививок;

Хмельницкая область – 644 случая / 440 прививок;

Черкасская область – 695 случаев / 134 прививки;

Черновицкая область – 248 случаев / 450 прививок;

Черниговская область – 594 случая / 303 прививки.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Украине 53% жителей считают борьбу с коронавирусом в стране провальной. Удовлетворительной ее назвали 34%, а успешной – всего 3%.