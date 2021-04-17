В Украине начали вакцинировать от COVID-19 сотрудников МВД. Фото

В Украине в субботу, 17 апреля, начали вакцинировать от коронавируса сотрудников системы органов Министерства внутренних дел.

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передает пресс-служба МВД (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Он уточнил, что первыми вакцинируют работников, которые наиболее контактируют с населением: гарнизоны аэропортов Борисполь и Жуляны, подразделения Национальной гвардии Украины в зоне ООС, работники общественной безопасности, подразделения патрульной полиции.

Далее вакцинируют всех сотрудников системы МВД: Национальную полицию, ДСНС, Нацгвардию, Пограничную службу, Сервисные центры, высшие учебные заведения, Экспертную службу, сотрудников МВД.

Следующим этапом медики МВД будут вакцинировать также семьи работников. Всего с семьями планируется охватить около 800 тысяч человек.

"Это исключительно добровольное дело. Но я уверен, что это необходимая мера для тех, кто находится в зоне риска, выполняя свои профессиональные обязанности", – уточнил Аваков.

Вакцинация работников системы МВД будет осуществляться препаратом CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, и Comirnaty производства Pfizer-BioNTech.

"Я обязательно сделаю прививку. Поэтому призываю всех сотрудников системы МВД вакцинироваться от COVID-19, потому что это единственный путь к преодолению пандемии", – подчеркнул министр.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, партия вакцины от коронавируса компании Pfizer поступила в Украину. В рамках инициативы COVAX было доставлено 117 тысяч доз. Самолет с грузом прибыл в Киевский аэропорт "Жуляны".