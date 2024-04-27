Заместителя министра обороны мордора демонстративно арестовали — вместо того, чтобы тайно убить, как это традиционно практиковалось с теми, кто виноват, мешает или нуждается в перенаправлении своих финансовых потоков. Это вовсе не стиль путина и потому означает, что власть в мордоре принадлежит патрушеву, который делает из точечного устранения системное.

Во внешних отношениях политику нового главы кремля составит, наоборот, переход на гибридные войны вместо открытых, и в первую очередь гибрид коснётся, как ожидают, стран Балтии, с Украиной же должно быть долгосрочное перемирие на условиях, которые будут зависеть от линии фронта на момент соответствующих переговоров.

Насколько власть патрушева реальна и безальтернативна, можно будет судить по тому, возглавит ли его сын правительство после путинской инаугурации, и если нет — борьба между высокими башнями (хоть и под ковром) ещё не закончилась и арестов — интересных и разнообразных — ещё будет много.

Для нас при этом вариант с патрушевым, конечно, не лучший из возможных, но не стоит исключать, что Запад сделает (или уже сделал?) ставку именно на него, ибо он более "умеренный", чем армия, и более "надёжный и предсказуемый", чем "либералы".

Да и патрушев, наверное, согласится на западный вариант от The New York Times для Украины:

"Наиболее реалистичный сценарий для Украины — это, вероятно, не возвращение к довоенным границам. Страна будет меньше, но она сможет сохранить большую часть территории, а затем интегрироваться в Европу экономически и стратегически. Это гораздо лучше, чем полное поражение".