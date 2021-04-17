На Львовщине назвали возможную причину смерти мужчины, вакцинированного от COVID-19

В пятницу, 16 апреля, на Львовщине после прививки от коронавируса скончался 63-летний мужчина. Возможной причиной смерти назвали болезнь сердца.

Случай зафиксировали как неблагоприятное событие после иммунизации, поскольку смерть наступила в течение 30 дней после вакцинации. Об этом сообщил глава Львовской областной государственной администрации Максим Козицкий в Facebook.

"По предварительной информации, согласно врачебному свидетельству о смерти, у умершего была атеросклеротическая болезнь сердца, cтенозуючий кардиосклероз и острая сердечно-сосудистая недостаточность", – написал Козицкий.

Сейчас этот случай рассматривает Региональная группа оперативного реагирования на неблагоприятные события после иммунизации Департамента здравоохранения Львовской ОГА.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в результате осложнений, вызванных коронавирусом, умер глава Подольского района Киева Виктор Смирнов. За жизнь мужчины боролись более трех недель.