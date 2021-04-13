Хроника коронавируса на 13 апреля: в Европе от COVID-19 умерли 1 млн человек

По состоянию на вторник, 13 апреля, коронавирусом в Украине и мире заразились более 137,2 млн человек. За минувший день выявили 588 271 новых инфицированных. Всего от болезни скончались более 2,9 млн пациентов, в Европе – 1 млн.

При этом выздоровели свыше 110,4 млн. За сутки больше всего новых зараженных COVID-19 выявили в Индии – 160 тысяч, США – 56 тысяч и Турции – 54 тысячи.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Распространение коронавируса в мире. Worldometers

Топ-15 стран по приросту больных. Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине с начала пандемии выявлено 1 861 105 заражений, из них 37 301 человек умер от последствий болезни, однако 1 416 215 вылечились.

Главный санитарный врач, первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на Пасху могут ввести ограничения.

Минздрав обновил деление на зоны карантина в Украине. В "желтой" остались три региона, в "оранжевой" – 11, в "красной" – 12.

Главное за 13 апреля:

Количество погибших от COVID-19 в Европе достигло миллиона человек , сообщает France24 со ссылкой на AFP. По состоянию на 18:00 по Гринвичу от коронавируса в 52 европейских странах умерли 1 000 288 зараженных.

В Днепре строгий карантин продлили до 30 апреля. Напомним, в городе запрещена работа ночных клубов и дискотек, льготы в транспорте действуют с 10:00 до 15:00, а ученики 5-11 классов получают знания удаленно.