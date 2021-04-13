В Германии отстранили мэра из-за вакцинации без очереди

В Германии 12 апреля 64-летнего бургомистра города Галле Бернда Виганда отстранили от должности из-за того, что он вакцинировался от коронавируса без очереди.

Это "разрушило доверительные отношения с городским советом", говорится в решении. Распоряжение об отстранении лично вручили бургомистру, сообщает DW.

Документ вступил в силу немедленно. В городском совете предположили, что Виганд обжалует распоряжение в суде, поскольку он отрицает все обвинения и требование отставки.

Кроме того, городская прокуратура начала расследование по поводу возможного неправомерного сокрытия Вигандом доз вакцины. Дисциплинарное производство в отношении бургомистра находится на рассмотрении в земельном административном ведомстве.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в конце 2020 года в нескольких странах "прогремели" скандалы с вакцинацией звезд и политиков от коронавируса вне очереди.