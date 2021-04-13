Хроніка коронавірусу на 13 квітня: у Європі від COVID-19 померли 1 млн осіб

Станом на вівторок, 13 квітня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 137,2 млн осіб. За минулий день виявили 588 271 нових інфікованих. Всього від хвороби померли понад 2,9 млн пацієнтів, в Європі – 1 млн.

При цьому одужали понад 110,4 млн. За добу найбільше нових заражених COVID-19 виявили в Індії – 160 тисяч, США – 56 тисяч і Туреччині – 54 тисячі.

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Поширення коронавірусу в світі. Worldometers

Топ-15 країн за приростом хворих. Worldometers

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні з початку пандемії виявлено 1 861 105 заражень, з них 37 301 особа померла від наслідків хвороби, проте 1 416 215 вилікувалися.

Головний санітарний лікар, перший заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що на Великдень можуть ввести обмеження.

МОЗ оновив розподіл на зони карантину в Україні. В "жовтій" залишилися три регіони, в "помаранчевій" – 11, в "червоній" – 12.

Головне за 13 квітня:

Кількість загиблих від COVID-19 в Європі досягла мільйона осіб, повідомляє France24 з посиланням на AFP. Станом на 18:00 за Гринвічем від коронавірусу в 52 європейських країнах померли 1 000 288 заражених.

У Дніпрі суворий карантин продовжили до 30 квітня. Нагадаємо, в місті заборонено роботу нічних клубів і дискотек, пільги в транспорті діють з 10:00 до 15:00, а учні 5-11 класів отримують знання віддалено.