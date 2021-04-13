Нардепи провалили законопроєкт про штрафи за порушення самоізоляції

Народні депутати України на засіданні Верховної Ради у вівторок, 13 квітня, не підтримали законопроєкт № 4540, який пропонував ввести штрафи за порушення самоізоляції та обсервації.

Документ не був ухвалений за основу, також не вистачило голосів для того, щоб направити його в парламентський комітет або повернути авторам на доопрацювання. Роботу нардепів транслював телеканал "Рада" в YouTube.

"За" проєкт закону віддали голоси лише 199 народних обранців. Утрималися – 71.

Далі документ пропонувалося передати профільному комітету Ради. "За" набралося вже більше голосів – 217, але їх також не вистачило.

За те, щоб повернути документ ініціаторам законопроєкту на доопрацювання, проголосували 215 нардепів.

Доповнюється...