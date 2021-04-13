Нардепи провалили законопроєкт про штрафи за порушення самоізоляції

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Політика
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Нардепи провалили законопроєкт про штрафи за порушення самоізоляції

Народні депутати України на засіданні Верховної Ради у вівторок, 13 квітня, не підтримали законопроєкт № 4540, який пропонував ввести штрафи за порушення самоізоляції та обсервації.

Документ не був ухвалений за основу, також не вистачило голосів для того, щоб направити його в парламентський комітет або повернути авторам на доопрацювання. Роботу нардепів транслював телеканал "Рада" в YouTube.

"За" проєкт закону віддали голоси лише 199 народних обранців. Утрималися – 71.

Голосування щодо ухвалення документа за основу
Голосування щодо ухвалення документа за основу

Далі документ пропонувалося передати профільному комітету Ради. "За" набралося вже більше голосів – 217, але їх також не вистачило.

Нардепи провалили законопроєкт про штрафи за порушення самоізоляції

За те, щоб повернути документ ініціаторам законопроєкту на доопрацювання, проголосували 215 нардепів.

Нардепи провалили законопроєкт про штрафи за порушення самоізоляції

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