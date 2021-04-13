Украина опустилась в мировом рейтинге распространения COVID-19

По состоянию на утро 13 апреля Украина опустилась на 16 место в мире по суточному приросту больных коронавирусом. За минувшие сутки заразились 7 856 человек.

Рейтинг возглавили Индия – 160 тыс., США – 56 тыс., Турция – 54 тыс., Бразилия – 38 тыс., Иран – 23 тыс. и Аргентина – 19 тыс. Об этом свидетельствуют данные онлайн-счетчика Worldometers.

Среди стран Европы Украина оказалась на пятом месте после Польши – 12 тыс. новых больных COVID-19, Германии – 11 тыс., Италии – 9 тыс. и Франции – 8 тыс.

Отметим, что всего с начала пандемии коронавирусом заразились 137,2 млн человек в мире, скончались 2,9 млн больных, выздоровели 110 млн. В Европе заболели 41,7 млн, а количество смертей за минувшие сутки достигло одного миллиона человек.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в интернете появились противоречивые данные о влиянии витамина D на коронавирус. Ученые выяснили, может ли он повлиять на вероятность заражения и течение болезни.