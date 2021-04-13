Пять регионов Украины остались в лидерах по заболеваемости COVID-19: свежая статистика

За минувшие сутки, 12 апреля, коронавирусом в Киевезаболели 1503 человека, что стало наибольшим приростом среди регионов Украины.

Следующими в статистике оказались Харьковская – 904, Львовская – 838, Киевская – 818 и Одесская области – 795. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.

Меньше всего больных COVID-19 зафиксировали в Ивано-Франковской – 63, Кировоградской – 84, Херсонской – 88, Черниговской – 89 областях.

г. Киев – 1503 случая;

Винницкая область – 342 случая;

Волынская область – 329 случаев;

Днепропетровская область – 706 случаев;

Донецкая область – 548 случаев;

Житомирская область – 188 случаев;

Закарпатская – 151 случай;

Запорожская область – 577 случаев;

Ивано-Франковская область – 63 случая;

Киевская область – 818 случаев;

Кировоградская область – 84 случая;

Луганская область – 252 случая;

Львовская область – 838 случаев;

Николаевская область – 355 случаев;

Одесская область – 795 случаев;

Полтавская область – 794 случая;

Ривненская область – 422 случая;

Сумская область – 179 случаев;

Тернопольская область – 365 случаев;

Харьковская область – 904 случая;

Херсонская область – 88 случаев;

Хмельницкая область – 382 случая;

Черкасская область – 673 случая;

Черновицкая область – 235 случаев;

Черниговская область – 89 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, за сутки 12 апреля в Украине сделали еще 10 135 прививок от коронавируса. В то же время ни одного жителя не вакцинировали в Черкасской области.