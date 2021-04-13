Пять регионов Украины остались в лидерах по заболеваемости COVID-19: свежая статистика
За минувшие сутки, 12 апреля, коронавирусом в Киевезаболели 1503 человека, что стало наибольшим приростом среди регионов Украины.
Следующими в статистике оказались Харьковская – 904, Львовская – 838, Киевская – 818 и Одесская области – 795. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook.
Меньше всего больных COVID-19 зафиксировали в Ивано-Франковской – 63, Кировоградской – 84, Херсонской – 88, Черниговской – 89 областях.Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев – 1503 случая;
Винницкая область – 342 случая;
Волынская область – 329 случаев;
Днепропетровская область – 706 случаев;
Донецкая область – 548 случаев;
Житомирская область – 188 случаев;
Закарпатская – 151 случай;
Запорожская область – 577 случаев;
Ивано-Франковская область – 63 случая;
Киевская область – 818 случаев;
Кировоградская область – 84 случая;
Луганская область – 252 случая;
Львовская область – 838 случаев;
Николаевская область – 355 случаев;
Одесская область – 795 случаев;
Полтавская область – 794 случая;
Ривненская область – 422 случая;
Сумская область – 179 случаев;
Тернопольская область – 365 случаев;
Харьковская область – 904 случая;
Херсонская область – 88 случаев;
Хмельницкая область – 382 случая;
Черкасская область – 673 случая;
Черновицкая область – 235 случаев;
Черниговская область – 89 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, за сутки 12 апреля в Украине сделали еще 10 135 прививок от коронавируса. В то же время ни одного жителя не вакцинировали в Черкасской области.