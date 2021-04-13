Львівщина і Київ лідирують: з'явилися свіжі дані щодо вакцинації від COVID-19 в Україні
За добу 12 квітня в Україні зробили ще 10 135 щеплень від коронавірусу. Водночас жодного жителя не вакцинували у Черкаській області.
Загалом же із початку кампанії щеплення отримав 388 401 українець (п’ятеро з них обидві дози). Нові дані опублікував у Facebook міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
Так, найбільше вакцинували на Львівщині і Київщині – по 1,5 тисячі осіб, а також на Дніпропетровщині, Запоріжжі й Житомирщині. Найменше – у Вінницькій і Чернівецькій областях.
Кількість щеплень за минулу добу:
м. Київ – 1500 щеплень;
Вінницька область – 70 щеплень;
Волинська область – 170 щеплень;
Дніпропетровська область – 850 щеплень;
Донецька область – 480 щеплень;
Житомирська область – 510 щеплень;
Закарпатська – 190 щеплень;
Запорізька область – 520 щеплень;
Івано-Франківська область – 435 щеплень;
Київська область – 290 щеплень;
Кіровоградська область – 210 щеплень;
Луганська область – 260 щеплень;
Львівська область – 1510 щеплень;
Миколаївська область – 350 щеплень;
Одеська область – 430 щеплень;
Полтавська область – 320 щеплень;
Рівненська область – 440 щеплень;
Сумська область – 250 щеплень;
Тернопільська область – 360 щеплень;
Харківська область – 200 щеплень;
Херсонська область – 210 щеплень;
Хмельницька область – 220 щеплень;
Черкаська область – 0 щеплень;
Чернівецька область – 260 щеплень;
Чернігівська область – 100 щеплень.
У цій статистиці відсутні дані з тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей, а також Криму. Щеплення ж проводилися 84 мобільними бригадами з імунізації та 543 пунктами.
Станом на 12 квітня до листа очікування вакцинації від COVID-19 записалися 446 213 осіб.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українців на вакцинацію проти коронавірусу можуть відправити роботодавці. У МОЗ назвали, кого саме і який для цього є алгоритм.