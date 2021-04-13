В Україні госпіталізували ще 2,3 тис. осіб через COVID-19: у яких регіонах місць найменше
Протягом минулої доби до медустанов України потрапили ще 2334 хворих на коронавірус чи пацієнтів із підозрою на нього. Значно менше, 1235 осіб виписали.
Станом на 13 квітня в лікарнях різних регіонів зайнято 49 507 ліжко-місць із 80 035, що становить 61,9%. Про це свідчать дані порталу СОТА від Апарату РНБО.
У більшості регіонів спостерігається високий показник завантаженості ліжок із підведеним киснем – у середньому 61,2%, це 40 тисяч місць із усіх 68,6 тис. Крім цього, 1565 (-22 за добу) пацієнтів під'єднані до апаратів ШВЛ.
У регіонах, де ситуація найбільш напружена, ліжка з киснем (за спрямуванням, загальний ліжкофонд) зайняті так:
Херсонська область – 98,7%;
Черкаська область – 97,3%;
Закарпатська область – 97,1%;
Чернігівська область – 96,6%;
Рівненська область – 94,9%;
Миколаївська область – 94,3%;
Тернопільська область – 94%.
Регіони-лідери щодо заповненості ліжок в інтенсивній терапії (за спрямуванням, загальний ліжкофонд):
Київська область – 96,6%;
Херсонська область – 93,5%;
Миколаївська область – 93,1%;
Вінницька область – 89%;
Полтавська область – 86,8%;
Чернігівська область – 86,8%;
Черкаська область – 85,9%;
Хмельницька область – 84,7%;
Тернопільська область – 84,5%.
Івано-Франківська область – 84,4%.
Найбільше госпіталізацій пацієнтів, яким через хворобу знадобилося під'єднання до апаратів штучної вентиляції легень, зафіксовано в Києві – 340, на Харківщині – 154 (-2), Запоріжжі – 85 (-2), Вінниччині – 78 (-2), Івано-Франківщині – 77 (+2), Львівщині – 69 (-8), Дніпропертовщині – 67 (+1) і Житомирщині – 67.
Статистика за регіонами:
Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що в Україні на піку третьої хвилі коронавірусу стабілізувалася ситуація із захворюваністю та госпіталізацією хворих на COVID-19.