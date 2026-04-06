Если бы от действий Трампа не зависела на данный момент судьба моей страны, я бы молчал.

Выбрали кого выбрали.

Тем более множество моих друзей в Штатах, настрадавшись от глупости леваков, категорически не хотели голосовать за демократов.

Более того, республиканец Рейган - это мой любимый президент в истории Америки. Это просто глубокая личная человеческая симпатия и признание заслуг. Как можно не признавать заслуги политика, уничтожившего СССР? Невозможно!

Но история с Трампом - особый кейс.

Ущерб, которое это рыжее недоразумение наносит республиканцам тако, что заклятый враг не сделал бы хуже.

Практически, ИМХО, шансы республиканской партии выиграть на следующих президентских выборах, мало отличаются от нуля.

Рыжее недоразумение выстрелило в колено своим соратникам, превратив партию разумных людей в хромую утку...

Это, конечно, сугубо внутреннее американское дело. Вина и грех избирателей, голосовавших за то, что сейчас творится в Белом Доме.

Читая твиты Дональда Фредовича, хочется вызвать санитаров. Впрочем, санитары тут вряд ли помогут.

Я думаю, надо ввести всемирный возрастной ценз на занятие управляющих должностей. Например, 65 или 70 лет от роду. Исполнилось? И ты не должен быть допущен к ответственным должностям. Будь ты хоть семи пядей во любу! Исполнилось 65 - иди, играй в гольф!

Не потому, что ты плохой и глупый - м.б. ты самый умный, но в этом возрасте от самого умного утром до деменции вечером - один лопнувший сосуд.

Мышление в 50, в 60 и в 70 кардинально отличаются и качеством и подходом.

Мне 62 и я еще в форме, но моя форма 10 лет назад была другой.

Нельзя рисковать будущим человечества из политкорректности. Это не эйджизм. Это просто понимание и оценка рисков.

Старость можно и нужно уважать, но не поощрять и не давать ей решать фундаментальные мировые проблемы.

Это безумие.

Сегодня самой могучей страной мира управляет человек сомнительной адекватности.

Предыдущий тоже сам с собой здоровался в зеркале, но уровень агрессии несравним.

Мир не должен управляться старперами, даже если они умеют писать в социальных сетях.

Люди преклонного возраста не должны иметь политического влияния.

Он должны иметь хороший уход.

Повторюсь, я и сам на пороге возраста, который считаю предельным для политической и управленческой деятельности.

И адекватен, вроде.

Согласно возрасту и анамнезу, разумеется.

Но я прекрасно осознаю риски и не готов рисковать судьбами миллионов из-за тромба, который может перевернуть логику в мире.

У меня полное впечатление, что за мировой штурвал стал Безумный Шляпник.

И исход нынешних событий м.б. весьма безрадостным.

Помните анекдот:

Давайте выпьем за моего дядю Гогию, который умер, как настоящий мужчина: веселый, пьяный, на скорости под 150! А не жалким и обосравшимся, как пассажиры его автобуса!

У меня все сильнее и сильнее впечатление, что я пассажир того самого автобуса, несущегося в пропасть.

Увы.