В Украине начали вакцинацию препаратом CoronaVac

Во вторник, 13 апреля, в Украине начали делать прививки от коронавируса вакциной CoronaVac производства компании Sinovac Biotech.

Для этого Министерство здравоохранения завершила все необходимые проверки и тесты препарата. Об этом на брифинге сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"CoronaVac является разработкой известной в мире компании Sinovac Biotech, которая производит сотни миллионов доз вакцин в год и поставляет их в более чем 35 стран. Украина получила первую партию в объеме 215 тыс. доз этой вакцины. Всего законтрактовали 1,9 миллиона доз. Остальные 1,7 миллиона поступят в ближайшее время. Мы рассчитываем на поставку в течение апреля-мая этого года", – отметил Степанов.

Первая партия вакцин CoronaVac будет распределена прежде всего среди маломобильных групп населения и их сиделок, социальных работников. Также вакцинация будет организована для педагогов, участвующих в организации и проведении ВНО, для украинских олимпийских и паралимпийских спортсменов, готовящихся к Токийской олимпиаде, представителей Национальной полиции и Вооруженных сил Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, еще в конце 2020 года в Китае знали о низкой эффективности своих вакцин против коронавируса от Sinopharm. Кроме того, эти данные были известны и итальянской разведке.