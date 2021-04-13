В Украине подскочило количество новых больных COVID-19

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Коронавирус в Украине

По состоянию на утро вторника, 13 апреля, в Украине официально подтверждено 1 872 785 случаев коронавирусной инфекции. Из них 11 680 – обнаружены за прошедшие сутки, что на 3824 больше, чем за день до этого.

От COVID-19 в стране умерли уже 37 758 человек (+457 за сутки), а 1 430 234 пациента (+14 019 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом свидетельствуют данные сайта СНБО.

Коронавирус в Украине по состоянию на 13 апреля.
Динамика заболеваемости в Украине.

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Как сообщал OBOZREVATEL ранее, главный санитарный врач, первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что на Пасху в Украине могут ввести ограничения.

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