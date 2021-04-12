Ляшко рассказал, какие ограничения могут ввести в Украине на Пасху

В условиях карантина из-за пандемии коронавируса в Украине на Пасху могут ввести ограничения по пребыванию верующих внутри храмов. Кроме того, рассматривается и формат празднования онлайн.

Об этом заявил главный санитарный врач, первый заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, пишет "РБК-Украина". Он также напомнил, что сейчас подобные ограничения уже действуют в регионах, попавших в "красные" и другие карантинные зоны.

В то же время Ляшко признал, что в вопросе проведения пасхальных праздников придется найти оптимальное и компромиссное решение. Ведь священнослужители вероятно будут просить смягчить ограничения на период одного из главных христианских праздников.

"Сейчас нам нужно достичь компромисса: у нас действуют ограничения – один человек на определенное количество квадратных метров – и попробуйте кого-то не пустить на Пасху в храм. Вопрос в том, как это правильно все организовать. Поэтому мы хотим, чтобы кто-то был в храме, но с соблюдением всех ограничений, а кто-то должен остаться снаружи. Плюс возможен формат Пасхи онлайн, который был в прошлом году", – пояснил главный санврач.

Подытоживая, Ляшко добавил, что закрывать храмы на Пасху власть пока не планирует. Однако в целом решение о формате и перечне ограничений на праздники в Минздраве ожидают наработать в течение недели (12-18 апреля). Для этого уже ведутся переговоры с религиозными организациями и их лидерами. Но, как считает Ляшко, это будет "тяжелый диалог".

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале апреля врач-имунолог Алла Волоха предупредила, что локдаун в Киеве может длиться как минимум несколько недель. Решение о его продлении будет приниматься с учетом текущей динамики заболеваемости коронавирусом и фактора Пасхи и майских праздников.

Между тем в церковных кругах надеются, что таких строгих ограничений, как в прошлом году, на этот раз не будет. Однако священники заверили, что готовы проводить службы на улице с соблюдением социальной дистанции и масками.