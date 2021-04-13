Ще одна область потрапила в "червону" зону: які регіони України "закриті" на карантин

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Суспільство
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Ще одна область потрапила в 'червону' зону: які регіони України 'закриті' на карантин

В Україні знову розширили список "червоних" зон карантинуз 00:00 15 квітня найгірший рівень епідемічної небезпеки розповсюдження COVID-19 буде встановлено також на території Полтавської області.

Рішення було ухвалено на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 13 квітня. Про це у Telegram-каналі повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.

За його словами, від 15 квітня на Полтавщині встановлюються й відповідні обмежувальні протиепідемічні заходи.

Як відомо, "червону" зону запроваджують, якщо хоча б два із п'яти показників перевищують норму три дні поспіль. Йдеться про:

  • завантаженість ліжок із киснем в регіоні більш ніж на 65%;

  • понад 60 госпіталізацій із COVID-19 на 100 тисяч населення протягом 7 днів;

  • зростання кількості госпіталізацій у регіоні на 50% за тиждень;

  • коефіцієнт виявлених випадків коронавірусу серед протестованих більш ніж 20%;

  • менш ніж 300 ПЛР-тестів за сім днів на 100 тисяч населення.

Ще одна область потрапила в "червону" зону: які регіони України "закриті" на карантин

Нині "червона" зона карантину діє в 12 регіонах України: Київ і Київська область, Житомирська, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська. Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області. Херсонщина, Прикарпаття і Закарпаття перебувають у "жовтій", і решта регіонів – у "помаранчевій" зоні.

На території регіонів "червоної" зони заборонено:

  • закладам громадського харчування приймати відвідувачів;

  • роботу ТРЦ і інших розважальних закладів;

  • роботу непродовольчих магазинів та ринків;

  • роботу закладів культури;

  • проведення масових заходів;

  • проведення спортивних матчів із глядачами (проводяться без глядачів);

  • відвідування освітніх установ.

Ще одна область потрапила в "червону" зону: які регіони України "закриті" на карантин
Ще одна область потрапила в "червону" зону: які регіони України "закриті" на карантин

Як повідомляв OBOZREVATEL

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