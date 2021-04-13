Ще одна область потрапила в "червону" зону: які регіони України "закриті" на карантин
В Україні знову розширили список "червоних" зон карантину – з 00:00 15 квітня найгірший рівень епідемічної небезпеки розповсюдження COVID-19 буде встановлено також на території Полтавської області.
Рішення було ухвалено на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 13 квітня. Про це у Telegram-каналі повідомив міністр Кабміну Олег Немчінов.
За його словами, від 15 квітня на Полтавщині встановлюються й відповідні обмежувальні протиепідемічні заходи.
Як відомо, "червону" зону запроваджують, якщо хоча б два із п'яти показників перевищують норму три дні поспіль. Йдеться про:
завантаженість ліжок із киснем в регіоні більш ніж на 65%;
понад 60 госпіталізацій із COVID-19 на 100 тисяч населення протягом 7 днів;
зростання кількості госпіталізацій у регіоні на 50% за тиждень;
коефіцієнт виявлених випадків коронавірусу серед протестованих більш ніж 20%;
менш ніж 300 ПЛР-тестів за сім днів на 100 тисяч населення.
Нині "червона" зона карантину діє в 12 регіонах України: Київ і Київська область, Житомирська, Запорізька, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська. Харківська, Хмельницька, Чернівецька і Чернігівська області. Херсонщина, Прикарпаття і Закарпаття перебувають у "жовтій", і решта регіонів – у "помаранчевій" зоні.
На території регіонів "червоної" зони заборонено:
закладам громадського харчування приймати відвідувачів;
роботу ТРЦ і інших розважальних закладів;
роботу непродовольчих магазинів та ринків;
роботу закладів культури;
проведення масових заходів;
проведення спортивних матчів із глядачами (проводяться без глядачів);
відвідування освітніх установ.
Як повідомляв OBOZREVATEL