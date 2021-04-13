В Китае знали о низкой эффективности своих вакцин против COVID-19 еще в декабре – La Repubblica

Еще в конце 2020 года в Китае знали о низкой эффективности своих вакцин против коронавируса от Sinopharm. Кроме того, эти данные были известны и итальянской разведке.

В частности, упомянутый производитель препаратов якобы указал правительству на то, что его продукт не гарантирует полной защиты от COVID-19. Более того, некоторые люди из групп риска (врачи, военные), которые были привиты в предыдущие месяцы, таки заболели, пишет La Repubblica. Среди зараженных оказались некоторые сотрудники государственных компаний, находящиеся за рубежом.

Однако тревожные новости не остановили Китай, и он продолжил продавать миллионы флаконов другим странам и разрешил использовать препарат для всего собственного населения.

К тому же, Пекин продолжает везде озвучивать официальную версию о том, что китайские вакцины якобы являются безопасными и эффективными. Чтобы убедить всех в этом, китайские власти даже ускорили темпы иммунизации: лишь 10 апреля в стране было введено более 164 миллионов доз. Цель – охватить прививками 40% граждан до июня.

В то же время Китай нарастил экспорт своих сомнительных вакцин – сотни миллионов ампул повезли в 30 стран мира, в частности в развивающиеся. Их главным преимуществом названы низкая стоимость инактивированных препаратов и возможность хранения при не слишком низких температурах.

Впрочем, несмотря на такую активную "вакцинную дипломатию", эффективность упомянутых препаратов остается под большим вопросом. Так, о вакцине компании Sinopharm первые данные поступили в декабре 2020 года от Объединенных Арабских Эмиратов, которые были партнерами на этапе тестирования. В частности, они определили эффективность разработки на уровне 86%. Впоследствии китайские власти при утверждении эту цифру снизили до 79%. Что касается показателей товара частной компании Sinovac, то там все еще более запутанно: эффективность колеблется от 90%, заявленных Турцией, до 50,4% в Бразилии.

Официальный Пекин утверждает, что такие большие различия связаны с разными факторами, а также с течением тяжелых случаев коронавируса. Впрочем показательно, что данные по китайских вакцинах никогда не были подробно опубликованы в научном журнале и не подлежали экспертной оценке.

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Гао Фу признался, что китайские вакцины против коронавируса имеют низкие показатели защиты. Впрочем впоследствии он попытался оправдаться за свои слова и заявил, что мир неправильно их понял. Ведь они якобы касались не Китая, а в целом всех мировых противоэпидемических мероприятий.