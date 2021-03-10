Хроника коронавируса на 10 марта: с начала пандемии заразились 118 млн человек

По состоянию на среду, 10 марта, коронавирусом в Украине и мире заразились 118,1 млн человек. За минувший день выявили 388 557 новых инфицированных. Продолжают бороться с болезнью 21,6 млн человек, около 89 тысяч из них находятся в критическом состоянии.

Всего от болезни скончались более 2,6 млн пациентов. При этом выздоровели более 93,8 млн. Больше всего новых больных COVID-19 зафиксировали в США – 55 тыс., Бразилии – 69 тыс. и Франции – 23 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине подтверждено 1 4100 61 случай инфицирования, болезнь унесла жизни 27 204 человек, вместе с тем 1 199 229 ее побороли.

В Украине зарегистрировали китайскую вакцину CoronaVac от производителя Sinovac Biotech Ltd. Этот препарат стал третьим, который прошел регистрацию в Украине.

В мире с начала появления вакцин сделали уже 312 миллионов прививок против коронавируса. Вакцинация началась уже в 116 странах.