В "красных" Черновцах выписали рекордный в Украине штраф за нарушение карантина

В Черновцах, которые находятся в "красной" зоне карантина, 9 марта выписали рекордный для Украины штраф за нарушение масочного режима.

Местная мобильная бригада инспекторов первая в стране выписала протокол о штрафе в размере от 200 до 300 необлагаемых минимумов граждан (3400–5100 грн), передает ИА "АСС". Ранее в подобных случаях ограничивались суммой штрафа в 425 гривен.

Начальница Госпотребслужбы области Анжела Косован отметила, что еще ни в одной области Украины не применяли штрафы от 200 до 300 необлагаемых минимумов.

"Прецедента еще как такового не было. Протокола еще не было и разъяснений от Главного управления из Киева нам еще не предоставляли. Поэтому вчера [9 марта] мы самостоятельно разработали материал и составили первый такой протокол", – сообщила Косован.

Она добавила, что в случае этого нарушения шла речь о несоблюдении масочного режима в продовольственном магазине, расположенном в Черновцах на улице Сторожинецкой, 119.

По словам Косован, в этом магазине сотрудники продавали товары без масок. На замечание инспекторов работники гастронома не реагировали. Поэтому мобильная бригада впервые составила такой высокий штраф, отметили в ведомстве.

Напомним:

в Черновицкой области с 1 марта ввели "красный" уровень эпидемиологической опасности. Решение было принято из-за вспышки заболеваемости коронавирусом.

Медучреждения региона серьезно загружены, там не хватает кислорода для пациентов и врачей.

По состоянию на 10 марта в области подтвердили более 59 тысяч случаев COVID-19, за прошедшие сутки – 533, 10 человек умерли.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 марта в Черновцах, нарушая запрет, продолжали работу почти все кафе и рестораны города. Заведения принимали посетителей и устраивали банкеты.