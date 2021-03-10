Одесщина вошла в пятерку эпицентров коронавируса в Украине: статистика по областям
За прошедшие сутки, 9 марта, пять регионов стали эпицентрами коронавируса в Украине. Рейтинг возглавила Одесская область и город Киев.
Следом в статистике оказались Винницкая область, Черновицкая и Львовская области. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.Больше всего зараженных зарегистрировали в:
городе Киев – 644
Одесской области – 586
Винницкой области – 575
Черновицкой области – 533
Львовской области – 523
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро среды, 10 марта, в Украине официально подтверждено 1 416 438 случаев коронавирусной инфекции. Из них 6 377 – обнаружены за прошедшие сутки.