Одесщина вошла в пятерку эпицентров коронавируса в Украине: статистика по областям

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Тест на коронавирус

За прошедшие сутки, 9 марта, пять регионов стали эпицентрами коронавируса в Украине. Рейтинг возглавила Одесская область и город Киев.

Следом в статистике оказались Винницкая область, Черновицкая и Львовская области. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Больше всего зараженных зарегистрировали в:

  • городе Киев – 644

  • Одесской области – 586

  • Винницкой области – 575

  • Черновицкой области – 533

  • Львовской области – 523

Скриншот.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро среды, 10 марта, в Украине официально подтверждено 1 416 438 случаев коронавирусной инфекции. Из них 6 377 – обнаружены за прошедшие сутки.

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