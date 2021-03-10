Ляшко: проблем с международным признанием Covishield быть не должно

Проблем с международным признанием вакцины Covishield Astra Zeneca от коронавируса, которая используется в Украине, быть не должно.

Это связано с тем, что вакцина утверждена Всемирной организацией здравоохранения, сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает "РБК Украина".

"Когда речь идет о международном свидетельстве о вакцинации, то в правилах четко прописано, что это свидетельство действительно только в том случае, если вакцина, которая используется, или средство профилактики утверждены ВОЗ", – отметил Ляшко.

Он напомнил, что в случае с COVID-19 речь пока идет о вакцинах Pfizer-BioNTech, Moderna и Astra Zeneca с производственными площадками в Индии и Южной Корее.

"Потому при вакцинации иммунобиологическими препаратами Covishield/Astra Zeneca – Oxford University никаких проблем относительно выдачи международного свидетельства о вакцинации и его дальнейшего использования не должно возникать", – сказал главный санврач.

Ляшко добавил, что следующая вакцина Sinovac, которая потенциально может быть поставлена в нашу страну, пока такого разрешения от ВОЗ не имеет.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Министерство здравоохранения подтвердило регистрацию в Украине вакцины от коронавируса китайской компании Sinovac Coronavac. Это уже третья вакцина, одобренная для использования в Украине.