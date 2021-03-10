"Укрзалізниця" изменила график движения в четырех областях: список отмененных поездов
"Укрзалізниця" изменила график движения поездов в Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областях, которые попали в "красную" карантинную зону.
Об этом сообщается на сайте компании. Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций с 7 и 8 марта приостановлено движение пригородных и региональных поездов.Ивано-Франковская и Черновицкая области
№ 6418/6417 Ходоров – Ивано-Франковск – Ходоров;
№ 6425/6426 Стрый – Ивано-Франковск – Стрый;
№ 6431/6434 Ивано-Франковск – Коломыя – Ивано-Франковск,
№ 6437/6438 Ивано-Франковск – Коломыя – Ивано-Франковск;
№ 6402/6401 Ивано-Франковск – Ворохта – Ивано-Франковск;
№ 6403/6404 Ивано-Франковск – Рахов – Ивано-Франковск;
№ 6452/6451 Коломыя – Залещики – Коломыя;
№ 6442/6441 Коломыя – Ворохта – Коломыя;
№ 6472/6471 Коломыя – Вадул-Сирет – Коломыя;
№ 887/888-№890/889 Коростень – Винница – Коростень;
№ 877/878 Коростень – Житомир.
Также с 7 марта запрещено посадку/высадку пассажиров до/от станций в пределах Житомирской области на региональные поезда:
№ 867 Киев – Жмеринка по станциям: Попельня, Бровки, Чернорудка;
№ 868 Жмеринка – Киев по станциям: Билосилля, Чернорудка, Бровки, Попельня;
№ 885 Киев – Ровно по станциям: Чернявка, Попельня, Харлиевка, Бровки, Чернорудка, Билосилля, Иванковцы, Бердичев, Мирославка, Демчин, Рачки, Михайленки, Вакуленчук, Чуднов-Волынский, Разино, Гордеевна, Печановка, Колодяжный, Мирополь;
№ 870 Шепетовка – Киев по станциям: Мирополь, Колодяжный, Печановка, Гордеевна, Разино, Довбище, Чуднов-Волынский, Вакуленчук, Михайленки, Рачки, Демчин, Мирославка, Райки, Бердичев, Иванковцы, Чернорудка, Бровки, Попельня.
С 8 марта временно приостановлено курсирование поезда № 821/822 Львов – Ужгород – Львов.
Пригородные поезда по Закарпатской области курсируют согласно расписанию.
Как сообщал OBOZREVATEL, за минувшую неделю в Украине возросло количество случаев госпитализаций пациентов с коронавирусом – с 17,7 до 21 тысячи. В связи с этим "красный" уровень был введен в четырех областях, еще 10 регионов приблизились к нему и попали в "желтый".