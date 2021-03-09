Ветеран АТО – о вакцинации против коронавируса: автоматически вторую дозу никто не даст, придется искать

Ветеран АТО и блогерша Елена Белозерская получила первую дозу вакцины против коронавируса во вторник, 9 марта. Ее привили препаратом, который остался после вакцинации медработников, в Киевской областной больнице.

Об этом Белозерская написала на своей странице в Facebook. Перед этим она обратилась в Киевский областной центр общественного здоровья с вопросом, можно ли в столице вне очереди привиться неиспользованной вакциной.

"При этом я указала на всякий случай, что являюсь публичным человеком, журналистом и участником боевых действий, и оставила свой телефон. Мне очень быстро перезвонили и пригласили приехать в течение часа на Багговутовскую, 1 Это Киевская областная больница", – рассказала блогерша.

Кроме нее вакцинировали медработников трех киевских больниц и мужа одной из врачей. Перед процедурой данные паспорта и идентификационного кода пациентов внесли в компьютер, а также собрали информацию о предыдущих прививках, наличии аллергий и хронических заболеваний.

"Очень быстро сделали вакцинацию. Это совершенно не больно. И совершенно бесплатно. Кстати, моя "публичность" там никого не интересовала, думаю, мне просто повезло попасть так быстро", – сообщила Белозерская.

Блогерша отметила, что вторую дозу вакцины ей предстоит получить не ранее, чем через 28 дней. При этом, по ее словам, искать препарат снова надо будет самостоятельно – "автоматически, по факту прививки первой дозой, никто ничего не даст".

"И есть вероятность, что я не смогу получить вторую дозу – потому что, возможно, через месяц будет больше желающих из приоритетных групп, или просто закончится завезенная в Украину партия, а когда будет следующая – неизвестно. Так что это определенный риск", – написала ветеран.

Белозерская добавила, что справку о вакцинации на месте ей не выдают. В больнице ей посоветовали обратиться к семейному врачу, который может получить такую информацию из электронной базы.

Напомним, диджейка Анастасия Топольская (DJ Nastia), жена члена наблюдательного совета "Укрзалізниці" Сергея Лещенко, во вторник, 9 марта, вакцинировался от коронавируса индийским препаратом CoviShield.

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