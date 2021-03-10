Глава Нацбанка заболел коронавирусом и рассказал о своем состоянии

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко заразился коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом он написал на своей странице в Facebook. Руководитель НБУ отметил, что сейчас находится на самоизоляции.

Также Шевченко уточнил, что чувствует себя нормально и сохраняет оптимизм.

"Хочу сообщить, что я заболел COVID-19. В связи с этим я нахожусь на самоизоляции. Чувствую себя нормально, сохраняю оптимизм. Надеюсь на быстрое выздоровление и возвращение в оффлайн-жизнь", – написал глава НБУ.

Ранее пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель рассказала, как она переболела коронавирусом зимой. По ее словам, болезнь протекала средне.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 10 марта в Украине официально было подтверждено 1 416 438 случаев коронавирусной инфекции. Из них 6 377 – обнаружены за прошедшие сутки. Наивысшие показатели зафиксированы в пяти регионах – Одесской области, Киеве, а также Винницкой, Черновицкой и Львовской областях.