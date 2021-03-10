Ветеран АТО описала 'побочки' после вакцинации против коронавируса

Ветеран АТО и блогер Елена Белозерская, которая накануне получила первую дозу вакцины против коронавируса, рассказала о побочных эффектах после прививки.

У нее, в частности, возникли озноб и лихорадка, поднялась температура и разболелась голова. Однако в Facebook женщина уточнила, что в этом нет ничего такого, ведь каждый человек по-разному реагирует на любую прививку.

"К сожалению, мой организм оказался из тех, что переносят вакцинацию не легче всего. Итак, прививка состоялась 9 марта около полудня. Примерно через десять часов после нее я чувствовала себя так же, как всегда. Затем появляются и быстро нарастают озноб и лихорадка. По состоянию на 23:00 – температура 39,3. Вскоре добавились "прострелы" в голове – колющая боль в нескольких тех самых местах, у меня так всегда при высокой температуре. Общее самочувствие – точно как было когда-то летом при тепловом ударе. Приняла жаропонижающее и легла", – описала Белозерская.

Она призналась, что ночь после этого была для нее не из самых приятных, примерно в 03:30 температура у нее поднялась до 40. Женщина снова выпила жаропонижающее и уснула. Утром ее самочувствие улучшилось, температура опустилась до 37,3, но боль в голове оставалась.

Через сутки после вакцинации, добавила волонтер, состояние улучшилось: уже ничего не болело, температура была в норме и только осталась небольшая слабость.

"Почему была такая реакция – имею ненаучное предположение, что доза вакцины для всех одинакова, а я вешу намного меньше, чем в среднем взрослый человек (где-то 52 кг сейчас). То есть, удельный вес вакцины для меня получился большим. Завтра снова напишу о самочувствии. Надеюсь, все уже окончательно будет хорошо", – объяснила Белозерская.

Как сообщал OBOZREVATEL, Елена Белозерская получила первую прививку против COVID-19 во вторник, 9 марта. Ее привили дозой вакцины, которая осталась после иммунизации медработников в Киевской областной больнице. Она отметила, что автоматически вторую дозу ей никто не даст, поэтому придется искать самой.