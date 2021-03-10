Коронавирусом в Украине заболели более 300 детей за сутки

По состоянию на утро среды, 10 марта, в Украине официально подтверждено 1 416 438 случаев коронавирусной инфекции. Из них 6 377 – обнаружены за прошедшие сутки, 309 – дети.

От COVID-19 в стране умерли уже 27 423 человека (+219 за сутки), а 1 204 916 пациентов (+5 687 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (644), Одесской (586), Винницкой (575), Черновицкой (533) и Львовской (523) областях.

Проведено тестирований за сутки – 64 126 (в частности методом ПЦР – 33 904, методом ИФА – 15 116, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 15 106).

г. Киев – 644 случая;

Винницкая область – 575 случаев;

Волынская область – 125 случаев;

Днепропетровская область – 226 случаев;

Донецкая область – 118 случаев;

Житомирская область – 141 случай;

Закарпатская область – 399 случаев;

Запорожская область – 218 случаев;

Ивано-Франковская область – 502 случая;

Киевская область – 320 случаев;

Кировоградская область – 31 случай;

Луганская область – 74 случая;

Львовская область – 523 случая;

Николаевская область – 229 случаев;

Одесская область – 586 случаев;

Полтавская область – 153 случая;

Ривненская область – 173 случая;

Сумская область – 50 случаев;

Тернопольская область – 148 случаев;

Харьковская область – 270 случаев;

Херсонская область – 6 случаев;

Хмельницкая область – 152 случая;

Черкасская область – 151 случай;

Черновицкая область – 533 случая;

Черниговская область – 30 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Европе резко выросло количество новых больных COVID-19. За сутки, 9 марта, коронавирусом заразились почти 140 тысяч человек.