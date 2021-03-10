Коронавирусом в Украине заболели более 300 детей за сутки
По состоянию на утро среды, 10 марта, в Украине официально подтверждено 1 416 438 случаев коронавирусной инфекции. Из них 6 377 – обнаружены за прошедшие сутки, 309 – дети.
От COVID-19 в стране умерли уже 27 423 человека (+219 за сутки), а 1 204 916 пациентов (+5 687 за сутки) полностью победили болезнь. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в городе Киев (644), Одесской (586), Винницкой (575), Черновицкой (533) и Львовской (523) областях.
Проведено тестирований за сутки – 64 126 (в частности методом ПЦР – 33 904, методом ИФА – 15 116, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 15 106).Количество заболеваний в регионах в сутки:
г. Киев – 644 случая;
Винницкая область – 575 случаев;
Волынская область – 125 случаев;
Днепропетровская область – 226 случаев;
Донецкая область – 118 случаев;
Житомирская область – 141 случай;
Закарпатская область – 399 случаев;
Запорожская область – 218 случаев;
Ивано-Франковская область – 502 случая;
Киевская область – 320 случаев;
Кировоградская область – 31 случай;
Луганская область – 74 случая;
Львовская область – 523 случая;
Николаевская область – 229 случаев;
Одесская область – 586 случаев;
Полтавская область – 153 случая;
Ривненская область – 173 случая;
Сумская область – 50 случаев;
Тернопольская область – 148 случаев;
Харьковская область – 270 случаев;
Херсонская область – 6 случаев;
Хмельницкая область – 152 случая;
Черкасская область – 151 случай;
Черновицкая область – 533 случая;
Черниговская область – 30 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Европе резко выросло количество новых больных COVID-19. За сутки, 9 марта, коронавирусом заразились почти 140 тысяч человек.