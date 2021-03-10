На Херсонщине обнаружили всего 6 больных COVID-19 за сутки

В Херсонской области за минувшие сутки, 9 марта обнаружили всего шесть новых больных коронавирусом.

Это стало самым низким приростом в Украине. Об этом свидетельствуют данные Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО.

Скончался на Херсонщине один пациент с COVID-19, вылечились 32 зараженных. Продолжает бороться с коронавирусной болезнью 871 человек.

С начала пандемии в регионе заболели уже 22 016 человек, умерли – 655, выздоровели – 20 490.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, пять регионов стали эпицентрами коронавируса в Украине. Рейтинг возглавила Одесская область и город Киев.