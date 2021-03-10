Украинцев предупредили, что при отказе от вакцинации шанса на бесплатную прививку от COVID-19 больше не будет

Украинцы не смогут выбирать производителя вакцины от коронавируса во время государственной кампании иммунизации. Если человек откажется от препарата, которым будут прививать в определенный момент, то потеряет шанс на бесплатную процедуру.

Об этом предупредил тренер мобильных бригад, семейный врач, заведующий кафедрой семейной медицины и амбулаторной помощи Ужгородского национального университета Павел Колесник, пишет KP.UA. Он отметил, что сейчас в мире существует уже более 100 вакцин против COVID-19, которые находятся на разной стадии разработки и апробации. Однако лишь четыре из них разрешены Всемирной организацией здравоохранения для использования.

Медик объяснил, что регулировать, какая партия вакцин следующей прибудет в Украину, невозможно. Пока в страну завезли препарат AstraZeneca, изготовленный по технологии этого оксфордского бренда компанией Serum Institute в Индии. А уже в апреле ожидается поставка вакцины Pfizer/BioNTech, которой будут вакцинировать следующую группу населения.

"Какая вакцина зайдет в страну в будущем, сегодня не известно. Другими словами, выбрать себе вакцину невозможно – прививать будут той, которая есть в наличии для данной группы на конкретном этапе. И если, например, человек откажется от вакцинации, то второй возможности привиться бесплатно в рамках государственной программы на протяжении четырех указанных этапов у него уже не будет", – сказал Колесник.

Врач также напомнил, что все вакцины от коронавируса в Украине бесплатны, и вакцинация проводится на добровольной основе. Однако пока для иммунизации всего населения нашей страны закупленных доз недостаточно, поэтому процесс начали с групп высокого риска.

"На случай отказа от вакцинации формируется группа запаса, из нее региональный координатор подберет людей и пригласит на прививку вне очереди. Европейский план очень грамотно построен, без блата и нечестного выбора контингента для вакцинации. Это открытая и справедливая система", – подчеркнул эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что возможность платной вакцинации от коронавируса появится у украинцев не раньше лета 2021 года. Он также допустил, что процесс может начаться и позже.