Хроника COVID-19 в Украине и мире на 5 января: число зараженных превысило 86 млн

Алексей Титофф
Алексей Титофф
Мир
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Хроника COVID-19 в Украине и мире на 5 января: число зараженных превысило 86 млн

По состоянию на вторник, 5 января, коронавирусом (COVID-19) в Украине и мире заразились более 86 млн человек. За минувший день выявлены более 534 тысяч новых инфицированных.

Всего от болезни скончались более 1,8 млн пациентов, а побороли болезнь – 61 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 190 тысяч, Британии – 59 тысяч и России – 23 тысячи.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Хроника COVID-19 в Украине и мире на 5 января: число зараженных превысило 86 млн
Хроника COVID-19 в Украине и мире на 5 января: число зараженных превысило 86 млн

Что важно знать об атаке коронавируса:

Хроника COVID-19 в Украине и мире на 5 января: число зараженных превысило 86 млн
Хроника COVID-19 в Украине и мире на 5 января: число зараженных превысило 86 млн
Главное за 5 января:

  • Минздрав Израиля одобрил поставку вакцины Moderna от коронавируса.

  • В Австрии заявили о первых случаях нового штамма коронавируса: заразилась 12-летняя девочка.

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