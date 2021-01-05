Хроника COVID-19 в Украине и мире на 5 января: число зараженных превысило 86 млн

По состоянию на вторник, 5 января, коронавирусом (COVID-19) в Украине и мире заразились более 86 млн человек. За минувший день выявлены более 534 тысяч новых инфицированных.

Всего от болезни скончались более 1,8 млн пациентов, а побороли болезнь – 61 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 190 тысяч, Британии – 59 тысяч и России – 23 тысячи.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине диагностирован 1 078 251 случай COVID-19. Скончалось 18 927 пациентов, выздоровели – 733 558.

Украина продолжила переговоры о поставках вакцины против COVID-19 с несколькими компаниями.

В Украине заговорили об отмене локдауна из-за снижения COVID-статистики.