Хроника COVID-19 в Украине и мире на 5 января: число зараженных превысило 86 млн
По состоянию на вторник, 5 января, коронавирусом (COVID-19) в Украине и мире заразились более 86 млн человек. За минувший день выявлены более 534 тысяч новых инфицированных.
Всего от болезни скончались более 1,8 млн пациентов, а побороли болезнь – 61 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 190 тысяч, Британии – 59 тысяч и России – 23 тысячи.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
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