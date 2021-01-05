Голубовська: ніколи не бачила такої кількості смертей, нерозумно заперечувати проблему

В Україні до пандемії коронавірусу точно не було такої кількості смертей, як під час поширення цієї інфекції. Тому так званим ковідним дисидентам нерозумно заперечувати наявність цієї проблеми.

Про це в інтерв'ю "Цензор.Нет" заявила провідна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я, професорка, докторка медичних наук Ольга Голубовська. Вона зазначила, що все-таки сьогодні таких людей, які не вірять в небезпеку інфекції, набагато менше.

За її словами, українці вже не стільки заперечують наявність COVID-19, скільки обурені карантинними заходами, які вводить уряд. Люди вважають, що протидія пандемії у світі неадекватна наявній проблемі.

"Я багато років пропрацювала інфекціоністкою, бачила різні спалахи і дуже важкі. Але ніколи в житті не бачила такої кількості смертей. Ніколи не було, щоб у нас на руках гинула така кількість хворих", – підкреслила Голубовська.

Як член оперативного штабу із запобігання поширенню коронавірусу в Україні вона додала, що "ковідні дисиденти" змінюють свою точку зору про хворобу тільки тоді, коли помирає хтось із близьких.

"У нас є сім'ї, де загинуло по кілька людей. Розумієте? Близьких людей. І це відбувається щодня. Ось лежить сім'я і хтось із неї, переважно це стосується батьків, звичайно, гине. Іноді батько й мати гинуть. Тому нерозумно заперечувати цю проблему", – обурилася лікарка.

Вона також нагадала, що й одужання від COVID-19 – це ще не кінець, пацієнтам потрібна реабілітація. Оскільки в цей час вірус може індукувати імунні та аутоімунні реакції, які ще маловивчені.

"Тривалий час після виписки зі стаціонару є загроза розвитку тромбоутворення. Але якщо людина виписується і у неї важке ураження легень, тут потрібна, звичайно, вже інша реабілітація. Ви ж бачите, які хворі у нас. У деяких легені уражено на 90-100% . Найстрашніше в цьому захворюванні, що КТ людина зробила, там написали якийсь відсоток. Але на цьому відсотку все не зупиняється. Хвороба продовжує прогресувати", – пояснила Голубовська.

На її думку, реабілітацію потрібно розробляти для різних пацієнтів. Оскільки в одних коронавірус дає ускладнення на нервову систему з розвитком полінейропатії, в інших провокує навіть міокардит.

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