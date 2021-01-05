Хроніка COVID-19 в Україні та світі на 5 січня: кількість заражених перевищила 86 млн

Станом на вівторок, 5 січня, коронавірусом (COVID-19) в Україні та світі заразилися понад 86 млн осіб. За минулий день виявлено 534 тисяч нових інфікованих.

Всього від хвороби померли понад 1,8 млн пацієнтів, а побороли хворобу – 61 млн. Найбільше хворих COVID-19 вчора зафіксували в США – 190 тисяч, Британії – 59 тисяч і Росії – 23 тисячі.

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Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні діагностований 1 078 251 випадок COVID-19. Померло 18 927 пацієнтів, одужали – 733 558.

Україна продовжила переговори про постачання вакцини проти COVID-19 з декількома компаніями.

В Україні заговорили про скасування локдауна через зниження COVID-статистики.