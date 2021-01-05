Украинцы рассказали о своем отношении к вакцинации от COVID-19

В Европе и США начали массовую вакцинацию от коронавируса. В Украине в лучшем случае препараты поступят в феврале, но многие граждане уже определились со своим отношением к будущей иммунизации.

OBOZREVATEL поинтересовался у украинцев, готовы ли они сделать прививки от COVID-19. Некоторые ответили ожидаемо, а некоторые озвучили известные фейки.

Многие из опрошенных ответили, что пока препарат не поступил в Украину, они не задумывались о целесообразности вакцинации.

Некоторые заявили, что решение будет зависеть от производителя препарата, подчеркнув, что точно не будут делать прививку российским "Спутником V".

"Вакцинироваться не буду! Посмотрите, что происходит в мире. Я вчера смотрела видео в интернете – в Америке, в Израиле… Человеку сделали прививку, и он через 7 минут умер. Пусть сначала себе сделают, а я посмотрю", – заявила одна из участниц опроса.

Противники вакцинации также объяснили свое нежелание тем, что опасаются побочных эффектов или вообще не доверяют любым вакцинам. А кое-кто и вовсе не увидел угрозы, связанной с COVID-19.

Некоторые подчеркнули, что согласятся на прививки только проверенным и одобренным ВОЗ препаратом.

Как сообщал OBOZREVATEL, министерство здравоохранения Украины утвердило план по иммунизации населения от COVID-19. Согласно ему, в течение 2021-2022 годов планируют провакцинировать минимум 50% жителей страны, это около 20 млн. человек. Сами прививки будут бесплатными, их будут делать по желанию граждан, то есть – не принудительно.