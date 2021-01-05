Список "заборонених" у локдаун товарів скоротили: чим дозволили торгувати

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Ринки та компанії
92,9 т.
Супермаркет у карантин

Побутову хімію та друковану пресу додали до переліку товарів, які можуть продавати в українських магазинах під час локдауну (8-25 січня).

Відповідні зміни було затверджено Кабінетом міністрів на позачерговому засіданні 5 січня. Про це в ефірі "Україна 24" заявив народний депутат від "Слуги народу", представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан.

Він вказав, що перелік "дозволених" товарів конкретизували з ініціативи голови МОЗ Максима Степанова.

"Була додана можливість продажу побутової хімії та друкованої преси. Ці зміни МОЗ сьогодні додав до списку товарів, які можна придбати", – повідомив "слуга".

Він вказав, що на засіданні Кабміну "рішень щодо нових дат локдауну не ухвалювалося".

Другий важливий момент, за словами Мокана, полягає в тому, що за час, який залишився до початку локдауну, уряд, Міністерство охорони здоров'я та Мінекономіки повинні більш детально проінформувати громадян про всі деталі майбутнього посиленого карантину.

Нагадаємо, що на брифінгові 5 січня Степанов уточнив, які товари зможуть продавати магазини та супермаркети в локдаун:

  • продукти харчування;

  • лікарські засоби;

  • вироби медичного призначення;

  • засоби гігієни;

  • засоби зв'язку;

  • ветеринарні препарати;

  • корм для тварин;

  • насіння та засоби захисту рослин.

Отже, до цього переліку додалися преса й побутова хімія.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Раніше в Американській торговельній палаті заявили, що під час локдауну (8-24 січня) в Україні буде обмежено продаж товарів повсякденного попиту. Це експерти назвали "обмеженням прав споживачів".

  • Зокрема, у жорсткий карантин було заборонено торгувати побутовою хімією, інструментами, одягом, пресою, дитячими товарами для навчання. Ці групи товарів дозволялося купувати через інтернет.

  • У Центрі громадського здоров'я заявили, що надішлють до Кабміну правки, які врегулюють продаж цих товарів.

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