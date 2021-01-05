Президент Армении заразился коронавирусом

Президент Армении Армен Саркисян получил положительный результат теста на коронавирус. Теперь он вынужден будет работать в удаленном режиме.

Об этом сообщило издание "Арменпресс" со ссылкой на управление по связям с общественностью аппарата армянского лидера.

Известно, что диагностику на наличие COVID-19 лидер Саркисян сдал в британской столице Лондоне. Туда он приехал во время отпуска, чтобы сделать операцию на ноге.

Хирургическое вмешательство армянскому президенту сделали. Уже позже у него проявились симптомы коронавирусной инфекции. Тест показал положительный результат.

Отметим, что в Армении с начала пандемии выявили 160 544 случая заражения COVID-19. По данным Worldometers на утро 5 января, в общем вирус унес жизни уже 2878 армян, а 145 759 удалось вылечиться.

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