В Украине за сутки COVID-19 побороли почти 14 тысяч пациентов

По состоянию на утро вторника, 5 января, в Украине официально подтверждено 1 083 585 случаев заражения коронавирусом (COVID-19). Из них 5 334 – обнаружено за минувшие сутки. В частности, заболели 164 ребенка и 362 медработника.

Всего от болезни в стране умерли 19 129 человек (+202 за сутки), а пациентов 747 408 (+13 850 за сутки) – выздоровели. Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (846), Одесской (682), Запорожской (418), Черкасской (376) и Полтавской (376) областях.

За все время пандемии в Украине проведено ПЦР-тестов – 5 645 178. Осуществлено тестирований за минувшие сутки – 39 286 (в частности методом ПЦР – 24 154, методом ИФА – 15 132).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

Киев – 846 случаев;

Винницкая область – 76 случаев;

Волынская область – 86 случаев;

Днепропетровская область – 320 случаев;

Донецкая область – 269 случаев;

Житомирская область – 77 случаев;

Закарпатская область – 65 случаев;

Запорожская область – 418 случаев;

Ивано-Франковская область – 61 случай;

Киевская область – 266 случаев;

Кировоградская область – 25 случаев;

Луганская область – 33 случая;

Львовская область – 371 случай;

Николаевская область – 87 случаев;

Одесская область – 682 случая;

Полтавская область – 376 случаев;

Ривненская область – 137 случаев;

Сумская область – 59 случаев;

Тернопольская область – 53 случая;

Харьковская область – 313 случаев;

Херсонская область – 84 случая;

Хмельницкая область – 40 случаев;

Черкасская область – 376 случаев;

Черновицкая область – 127 случаев;

Черниговская область – 87 случаев.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на вторник, 5 января, COVID-19 в Украине и мире заразились более 86 млн человек.