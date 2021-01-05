В Україні спростять виплати сім'ям померлих від COVID-19 медиків
Кабінет міністрів України схвалив проєкт постанови, яка дозволить прискорити страхові виплати сім'ям загиблих від COVID-19 медиків.
Документ також повинен спростити процедуру розслідування смертей медичних працівників, яка зараз "є бюрократичною та довготривалою". Про це на своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від "Слуги народу", представник уряду в Верховній Раді Василь Мокан.
Документ ухвалили на позачерговому засіданні уряду 5 грудня. Як розповів Мокан, норми стосуються випадків смертей, що виникли під час карантину, встановленого Кабміном, і протягом трьох місяців від дати його завершення.
Зокрема, проєкт постанови передбачає, що для розслідування смерті лікаря від COVID-19 керівник установи охорони здоров'я, в якій працював медичний працівник, скликає комісію.
Це має відбутися не пізніше наступного робочого дня з моменту отримання інформації про смерть. Розслідування повинне завершиться протягом п'яти робочих днів від дати утворення комісії.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
В Україні в 2021 році зарплати лікарів підвищать двома етапами: перший запланований на січень, а другий – на грудень. Як наслідок оклад хірурга першої кваліфікації складе всього 7001 гривень.
Раніше міністр охорони здоров'я Максим Степанов запропонував підняти зарплати лікарів до 23 тисяч гривень.
Кабінет міністрів відмовився передбачити в проєкті бюджету на 2021 рік підвищення заробітних плат медикам до такого рівня.
На своєму брифінгові Степанов заявив, що українські медики можуть просто втекти до Польщі, де їм пропонують гідну оплату праці.