Германия продлила локдаун и призвала снизить социальные контакты "до абсолютного минимума"

Жесткий карантин в Германии из-за пандемии COVID-19 продлят до 31 января.

О таком решении из-за роста заболеваемости объявила канцлер ФРГ Ангела Меркель на брифинге после совещания с главами федеративных земель, передает La Repubblica.

Локдаун в стране ввели с 16 декабря. Ранее предполагалось, что строгие ограничительные меры будут действовать до 10 января.

Указывается, что на 100 тысяч жителей Германии приходится 100 новых случаев заражения коронавирусом. Усиливать карантин правительство планировало при показателе в 200 инфицированных, но этот порог решили снизить.

Меркель также призвала всех жителей страны сократить свои социальные контакты до "абсолютного минимума", передаетBild.

Так, теперь в ФРГ разрешено проводить частные встречи не более чем двум лицам. До этого было разрешено встречаться группой из не более пяти человек.

"Мы должны быть особенно осторожными сейчас. Мы находимся в новой и чрезвычайной ситуации", – сказала канцлер.

Правительство Германии вместе с властями на местах также намеревается открыть новые производственные центры, чтобы увеличить темпы вакцинации против коронавируса.

Добавим, на 5 января в ФРГ официально зарегистрировали более 1,8 млн инфицированных. Умерли более 36 тысяч человек, вылечились – 1,4 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, канцлер Германии Ангела Меркель во время традиционного новогоднего обращения назвала 2020 год "самым тяжелым" за 15 лет ее пребывании на должности.