Стало известно, в каких странах быстрее всего идет вакцинация от COVID-19. Инфографика

По данным на понедельник, 4 января, больше всего доз вакцины от COVID-19 использовали Израиль, Бахрейн и Великобритания.

Такую статистику опубликовал сайт Our World in Data ("Наш мир в данных"). Подсчеты велись из расчета числа введенных доз препарата на 100 человек.

"Это считается разовой дозой и может не равняться общему количеству вакцинированных людей, в зависимости от конкретного режима дозирования (например, люди получают несколько доз)", – уточнили в сообщении.

Согласно данным сайта, на 3 января Израиль использовал 14,14 дозы препарата на каждую сотню граждан, Бахрейн – 3,62.

В Великобритании на 27 декабря этот показатель составлял 1,39 на каждые 100 человек, в США – 1,38.

Далее идут Дания – с показателем 0,81 (на 3 января), Россия – 0,55 (на 2 января), Германия – 0,32, Канада и Китай – по 0,32 (на 3 января и 31 декабря соответственно), Италия – 0,21, Эстония – 0,19, Хорватия – 0,19 (на 30 декабря), Испания – 0,18.

Среднемировой показатель вакцинации – 0,17 дозы на каждые 100 жителей Земли.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что по состоянию на 2 января от коронавируса были вакцинированы более 10,8 млн человек в 29 странах мира.

По количеству вакцинированных лидировал Китай. Там сделали уже 4,5 млн доз прививки (для 0,32% населения).