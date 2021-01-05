Зеленский может пересмотреть вопрос локдауна в Украине: озвучены детали и дата
В Украине в четверг, 7 января, могут пересмотреть решение касательно введения локдауна, который анонсировался на период с 8 по 24 января.
В Офисе президента якобы ждут утреннюю сводку по статистике COVID-19, после которой огласят окончательное решение. Об этом 5 января сообщил Telegram-канал "Легитимный", ссылаясь на источники в ОП.
Документ о локдауне далее передадут премьер-министру Денису Шмыгалю, чтобы он его "формально зачитал".
При этом, по данным осведомленных источников, президент Владимир Зеленский и его Офис якобы уже знают, что будет с жестким карантином в Украине, но эту информацию специально не разглашают заранее.
Добавим, по данным СМИ, в Офисе президента прорабатывают такие варианты развития ситуации с локдауном:
отменить полностью или перенести его введение;
поэтапно снять некоторые ограничения перед локдауном и во время его действия;
заменить тотальный локдаун на карантин выходного дня.
Локдаун, или "карантин зимних каникул", предусматривает запрет работы:
кафе, баров, ресторанов (кроме работающих на вынос, доставку, и общепита в аэропортах);
магазинов непродовольственных товаров;
кинотеатров, фитнес-клубов, спортивных залов, бассейнов;
торгово-развлекательных центров;
проведение любых развлекательных, спортивных или культурных массовых мероприятий.
На каникулы отправят все учебные заведения, кроме детских садов.
Чем отличается карантин от локдауна?
Локдаун (англ. Lockdown – блокировка) – это почти полный запрет свободно покидать свои дома и жесткое ограничение передвижения в пределах города и страны. В то же время карантин – это ограничение для населения, которое призвано остановить темпы распространения вируса, при этом не влияя существенно на привычный ритм жизни.
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 января нардеп от "Слуги народа" Марьян Заблоцкий заявил, что запланированный на январь локдаун необходимо отменить или смягчить. Он пояснил это тем, что в Украине снизилась заболеваемость коронавирусом.
Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская пояснила, с чем связан спад статистики COVID-19.