У Росії звинуватили Словаччину у фейках про 'Супутник V' і зажадали повернути вакцину

У Росії відреагували на те, що в Словаччині засумнівалися в якості відправленої їм російської вакцини проти коронавірусу "Супутник V", зажадавши повернути партії препарату назад.

Про це стало відомо з низки заяв, опублікованих в офіційному Twitter-акаунті російської вакцини. У РФ зазначили, що словацькі експерти досліджували "Супутник V" у лабораторії, яка не входить у мережу офіційних установ Європейського Союзу з контролю за ліками.

У зв'язку з цим Російський фонд прямих інвестицій (РФПІ) попросив провести нову перевірку препарату у відповідній лабораторії. Разом із тим, 6 квітня фонд надіслав листа з проханням повернути вакцину через численні порушення контрактів, щоб її можна було використовувати в інших країнах.

Загалом же заяву Словацького інституту контролю за ліками в РФ назвали фейковою новиною та кампанією з дезінформації проти "Супутника V".

Одночасно з цим з'явилася також заява про те, що глава РФПІ Кирило Дмитрієв провів зустріч із віцепрем'єром Словаччини Ігорем Матовичем, яку назвали "продуктивною".

"Ми сподіваємося, що Словаччина вирішить свої внутрішні розбіжності й сповнена рішучості працювати разом, щоб перемогти COVID. Вакцини мають рятувати життя і не повинні використовуватися в геополітичній і внутрішньополітичній боротьбі. Разом ми сильніші", – таким було останнє повідомлення в акаунті "Супутника V" .

У Словаччині вирішили попросити Угорщину про допомогу в перевірці якості російської вакцини, пише Associated Press. Ігор Матович вирушив у Будапешт на наступний день після вимоги РФ повернути препарат.

"Я прийшов сюди, щоб попросити про допомогу, й Угорщина допоможе, тому що у них є лабораторії, які можуть оцінити вакцину. У Словаччині у нас немає такої лабораторії", – сказав Матович.

Нагадаємо, експерти Словацького державного інституту контролю за лікарськими засобами дійшли висновку, що Росія продала Європейському Союзу вакцину "Супутник V", яка не ідентична тій, що отримала схвалення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Словаччини Ігор Матович запропонував міністру фінансів Едуарду Хегеру помінятися посадами, щоб вирішити урядову кризу, яка розгорілася після того, як Матович дозволив реєстрацію російської вакцини "Супутник V".