На Прикарпатті послаблять карантин, а Харківщину переведуть у 'червону' зону

На території Івано-Франківської області із суботи, 10 квітня, скасовують карантинні обмеження "червоної зони". Водночас до неї з неділі, 11 квітня, перейде Харківська область.

Таке рішення було ухвалено на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив у Facebook міністр Кабінету Міністрів України Олег Немчінов.

Нагадаємо, що Закарпатська область через день-два також може вийти з "червоного" рівня, заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 65% українців підтримують введення в Україні "жорсткого карантину" (локдауну), проти – 33%.