Головнокомандувач ЗСУ Хомчак вакцинувався проти COVID-19 на фронті. Фото

Головнокомандувач українських Збройних сил генерал-полковник Руслан Хомчак у п'ятницю, 9 квітня, вакцинувався проти коронавірусу разом із військовослужбовцями у військовому госпіталі.

Він отримав щеплення під час робочої поїздки до району проведення Операції Об'єднаних сил на Донбасі, повідомили на сторінці штабу ООС у Facebook.

"Генерал-полковник Руслан Хомчак власним прикладом підтвердив необхідність імунізації – єдиного способу зупинити пандемію і повернутися до звичного життя", – вказано в повідомленні.

Зазначимо, що всього в Україні вакциновано вже майже 335 тисяч осіб, із них 31 555 – військовослужбовці Збройних сил України.

Нагадаємо, що раніше президент України Володимир Зеленський отримав щеплення проти COVID-19 у військовому госпіталі Сєвєродонецька під час його робочої поїздки до Луганської області.

Як повідомляв OBOZREVATEL, перші дози вакцини проти коронавірусу Pfizer мають прибути до України, попередньо, 14-15 квітня, а дістануться вони літнім людям у будинках-інтернатах і соцпрацівникам.