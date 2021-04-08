Хроніка коронавірусу на 8 квітня: Україна стала епіцентром COVID-19 в Європі

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Світ
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Пандемія коронавірусу

Станом на четвер, 8 квітня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 133,6 млн осіб. За минулий день виявили 651 878 нових інфікованих. Всього від хвороби померли понад 2,9 млн пацієнтів. При цьому одужали понад 107,7 млн.

За минулу добу в Україні знову зафіксували найбільше нових випадків зараження коронавірусом в Європі – 15 415. Так, країна стала епіцентром COVID-19.

Пандемія коронавірусу.
Топ-15 країн із захворюваності.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

  • В Україні з початку пандемії виявлено 1 784 579 заражень, з них 35 498 осіб померли від наслідків хвороби, проте 1 373 851 вилікувався.

  • У Кіровоградській області, попередньо, зафіксований "британський" штам. Аналізи пацієнтів були направлені в лондонську лабораторію для перевірки.

  • Міністр охорони здоров'я Максим Степанов Степанов уточнив, які вакцини від COVID-19 отримає Україна, а також назвав графік поставок.

Головне за 8 квітня:

  • У Тернопільській області від COVID-19 в реанімації померла 62-річна фельдшер швидкої медичної допомоги Марія Еднак.

  • Держпідприємство "Медичні закупівлі України" підтвердило компанії "Лекхім", що готове прийняти поставки вакцини компанії Sinovac за договором про закупівлю за кошти держбюджету.

  • У столиці Білорусі Мінську анонсували старт вакцинації від коронавірусу 8 квітня. Застосовувати будуть російський препарат "Супутник V".

Що потрібно знати про вакцинацію від COVID-19

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