Хроніка коронавірусу на 8 квітня: Україна стала епіцентром COVID-19 в Європі

Станом на четвер, 8 квітня, коронавірусом в Україні та світі заразилися понад 133,6 млн осіб. За минулий день виявили 651 878 нових інфікованих. Всього від хвороби померли понад 2,9 млн пацієнтів. При цьому одужали понад 107,7 млн.

За минулу добу в Україні знову зафіксували найбільше нових випадків зараження коронавірусом в Європі – 15 415. Так, країна стала епіцентром COVID-19.

Що важливо знати про атаку коронавірусу:

В Україні з початку пандемії виявлено 1 784 579 заражень, з них 35 498 осіб померли від наслідків хвороби, проте 1 373 851 вилікувався.

У Кіровоградській області, попередньо, зафіксований "британський" штам. Аналізи пацієнтів були направлені в лондонську лабораторію для перевірки.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов Степанов уточнив, які вакцини від COVID-19 отримає Україна, а також назвав графік поставок.

У Тернопільській області від COVID-19 в реанімації померла 62-річна фельдшер швидкої медичної допомоги Марія Еднак.

Держпідприємство "Медичні закупівлі України" підтвердило компанії "Лекхім", що готове прийняти поставки вакцини компанії Sinovac за договором про закупівлю за кошти держбюджету.