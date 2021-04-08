В Украине зафиксировали более 800 побочных эффектов от вакцинации против COVID-19

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Общество
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Министр здравоохранения Украины Максим Степанов

В Украине с начала вакцинации населения 24 февраля и до 4 апреля зафиксировали 816 побочных эффектов от прививки против коронавируса. За это время было сделано более 290 тысяч прививок.

При этом 99,1% из них были несерьезными, а 94,73%предсказуемые. Об этом говорится в отчете Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения Украины.

В целом побочные реакции появились у 0,28% всех привитых первой дозой вакцины.

Чаще всего встречались такие побочные реакции:

  • Повышение температуры, утомляемость, общая слабость, покраснение, боль и отек – в 66,83% случаев.

  • В опорно-двигательном аппарате – миалгия и артралгия (боль в мышцах и костях) – 11,8%.

  • Головная боль и бессонница – 11,7%.

  • Тошнота, диарея, боль в животе, металлический привкус во рту – 3,21%.

  • Отек гортани, насморк, боль в горле, крапивница – 1,63%.

Очень редко случались такие побочные реакции:

  • Потливость и другие расстройства – 1,23%.

  • Изменение показателей давления – 1,14%.

  • Ощущение тяжести и давления за грудной клеткой, тахиаритмия – 0,89%.

  • Одышка, сухой кашель, боль в горле, затрудненное дыхание – 0,59%.

  • Снижение и отсутствие аппетита – 0,35%.

  • Дезориентация, отсутствие сна, чувство тревоги, паническая атака – 0,25%.

  • В крови и лимфе – лимфаденатопия, флебит, увеличенное время свертывания – 0,15%.

  • Расстройства слуха (заложенность ушей) – 0,10%.

  • Расстройства мочевыделительной системы – 0,05%.

Вакцинация от коронавируса.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов Степанов уточнил, какие вакцины от COVID-19 получит Украина, а также назвал график поставок.

Что нужно знать о вакцинации против COVID-19

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