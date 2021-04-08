В Украине зафиксировали более 800 побочных эффектов от вакцинации против COVID-19
В Украине с начала вакцинации населения 24 февраля и до 4 апреля зафиксировали 816 побочных эффектов от прививки против коронавируса. За это время было сделано более 290 тысяч прививок.
При этом 99,1% из них были несерьезными, а 94,73% – предсказуемые. Об этом говорится в отчете Государственного экспертного центра Министерства здравоохранения Украины.
В целом побочные реакции появились у 0,28% всех привитых первой дозой вакцины.Чаще всего встречались такие побочные реакции:
Повышение температуры, утомляемость, общая слабость, покраснение, боль и отек – в 66,83% случаев.
В опорно-двигательном аппарате – миалгия и артралгия (боль в мышцах и костях) – 11,8%.
Головная боль и бессонница – 11,7%.
Тошнота, диарея, боль в животе, металлический привкус во рту – 3,21%.
Отек гортани, насморк, боль в горле, крапивница – 1,63%.
Потливость и другие расстройства – 1,23%.
Изменение показателей давления – 1,14%.
Ощущение тяжести и давления за грудной клеткой, тахиаритмия – 0,89%.
Одышка, сухой кашель, боль в горле, затрудненное дыхание – 0,59%.
Снижение и отсутствие аппетита – 0,35%.
Дезориентация, отсутствие сна, чувство тревоги, паническая атака – 0,25%.
В крови и лимфе – лимфаденатопия, флебит, увеличенное время свертывания – 0,15%.
Расстройства слуха (заложенность ушей) – 0,10%.
Расстройства мочевыделительной системы – 0,05%.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, министр здравоохранения Максим Степанов Степанов уточнил, какие вакцины от COVID-19 получит Украина, а также назвал график поставок.