Херсонська область посилила карантин: що заборонили

Різке зростання рівня захворюваності на коронавірус спіткало Херсонську область, через що у регіоні пішли на посилення карантину. До того ж без вказівки дати, до якої діятимуть нові правила.

За рішенням регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, додаткові обмеження ввели на території Скадовського, Генічеського, Херсонського районів, Верхньорогачицької, Великоолександрівської та Великолепетиської територіальних громад. Про це повідомляється на сайті місцевої ОДА.

Відтепер у зазначених районах і ОТГ забороняється:

приймати відвідувачів у кафе та ресторанах (дозволено працювати на доставку та на винос);

робота ТРЦ та інших непродовольчих магазинів;

робота закладів культури і проведення культурних масових заходів;

робота спортзалів та фітнес центрів (дозволено тренуватись спортсменам національних збірних команд України та їхнім тренерам);

проведення спортивних, розважальних, соціальних, рекламних масових заходів (крім офіційних спортивних змагань, внесених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України);

робота непродовольчих ринків;

робота дитячих садочків;

перевезення пасажирів громадським транспортом із заповненням понад 50%.

Проте дозволяється робота:

фінансових установ;

пошти;

автозаправних комплексів;

ветеринарних клінік;

діяльність із технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

із ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку;

робота перукарень та салонів краси за попереднім записом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з п'ятниці, 9 квітня, Запорізька та Хмельницька області переходять у "червону" зону карантину. В цих регіонах введуть відповідні обмежувальні протиепідемічні заходи.