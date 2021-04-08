Херсонська область посилила карантин: що заборонили

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Суспільство
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Херсонська область посилила карантин: що заборонили

Різке зростання рівня захворюваності на коронавірус спіткало Херсонську область, через що у регіоні пішли на посилення карантину. До того ж без вказівки дати, до якої діятимуть нові правила.

За рішенням регіональної комісії з питань ТЕБ та НС, додаткові обмеження ввели на території Скадовського, Генічеського, Херсонського районів, Верхньорогачицької, Великоолександрівської та Великолепетиської територіальних громад. Про це повідомляється на сайті місцевої ОДА.

Відтепер у зазначених районах і ОТГ забороняється:

  • приймати відвідувачів у кафе та ресторанах (дозволено працювати на доставку та на винос);

  • робота ТРЦ та інших непродовольчих магазинів;

  • робота закладів культури і проведення культурних масових заходів;

  • робота спортзалів та фітнес центрів (дозволено тренуватись спортсменам національних збірних команд України та їхнім тренерам);

  • проведення спортивних, розважальних, соціальних, рекламних масових заходів (крім офіційних спортивних змагань, внесених до Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів України);

  • робота непродовольчих ринків;

  • робота дитячих садочків;

  • перевезення пасажирів громадським транспортом із заповненням понад 50%.

Дані щодо коронавірусу на Херсонщині

Проте дозволяється робота:

  • фінансових установ;

  • пошти;

  • автозаправних комплексів;

  • ветеринарних клінік;

  • діяльність із технічного обслуговування та ремонту транспортних засобів;

  • із ремонту комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого вжитку;

  • робота перукарень та салонів краси за попереднім записом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, з п'ятниці, 9 квітня, Запорізька та Хмельницька області переходять у "червону" зону карантину. В цих регіонах введуть відповідні обмежувальні протиепідемічні заходи.

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