В Минздраве сказали, когда Ивано-Франковск и Ужгород могут выйти из "красной" зоны

Ивано-Франковская область уже в пятницу, 9 апреля, может перейти из "красной" в "желтую" зону карантина, а Закарпатская – смягчить ограничения в ближайшие два дня.

О такой возможности сказал главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко в эфире "Украина 24" в четверг, 8 апреля. Заместитель министра здравоохранения также заявил, что в среднем выход к показателям "желтой" зоны у регионов занимает 3-4 недели.

"Ивано-Франковская область, скорее всего, завтра будет выведена из "красного" уровня. Они достигли показателей, которые позволяют перевести их в "желтую" зону.

Закарпатская область – через день-два также выйдет из "красного" уровня. То есть мы видим стабилизацию процесса на западе страны", – отметил главный санитарный врач.

Отметим, что о выходе этих двух областей из красной зоны говорил и министр здравоохранения Максим Степанов.

В эфире "Право на владу" вечером 8 апреля глава Минздрава уточнил, что самая тяжелая ситуация с COVID-19 на сейчас в Киеве, а также в Хмельницкой и Николаевской областях.

"Сейчас тяжелая ситуация в Киеве. Киев, Хмельницкая и Николаевская области. В то же время западные области – Ивано-Франковская, Закарпатская, Черновицкая – они будут выходить.

Ивано-Франковская область завтра уже будет выведена из "красного" уровня. Закарпатская – мы смотрим на показатель по количеству выявленных случаев. Тоже она будет выведена на "желтый" уровень", – рассказал Степанов.

Добавим:

за 7 апреля в Ивано-Франковской области выявили 274 новых случая коронавируса, 17 человек умерли.

На Закарпатье было 325 новых инфицированных COVID-19, умерли 4 заболевших.

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