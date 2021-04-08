Степанов: думаем, что заболеваемость COVID-19 будет расти еще 10 дней и дойдет до 30 тысяч

В Министерстве здравоохранения Украины прогнозируют, что рост заболеваемости коронавирусом продлится еще 7-10 дней, а количество зараженных может достигнуть 25-30 тысяч в сутки.

Об этом 8 апреля в эфире программы "Право на владу" на телеканале "1+1" сказал глава Минздрава Максим Степанов. Он также пояснил, что такой рост может быть связан с новыми штаммами (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"По нашим прогнозам, очень напряженный период и рост по количеству заболевших ожидаем еще на протяжение 7-10 дней. Мы думаем, что будем расти еще в рамках до 25-30 тысяч, исходя из того, как развивается эпидемия", – сказал руководитель ведомства.

Степанов уточнил, что среди факторов таких показателей – "британский" и "южноафриканский" штаммы вируса.

"Рост происходит, в частности, за счет "британского" штамма, который очень тяжелый. Изменена клиническая картина. Он более заразителен и у него меньше инкубационный период. Более того, у нас зафиксирован "южноафриканский" штамм", – подчеркнул министр.

Также глава Минздрава добавил, что по сравнению с январем в Украине в 1,5 раза увеличилось количество вызовов скорой помощи к пациентам с коронавирусом.

По словам Степанова, единственный путь остановить эту волну – соблюдать действующие карантинные ограничения.

Как сообщал OBOZREVATEL, утром 8 апреля в Украине официально было подтверждено 1 803 998 случаев коронавирусной инфекции. Из них 19 419 – обнаружены за прошедшие сутки.