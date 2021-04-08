Пандемія коронавірусу стрімко збільшила зростання бідності в усьому світі

Пандемія коронавірусу призвела до різкого зростання кількість бідних у всьому світі. За минулий рік їх стало більше на 131 млн осіб.

Йдеться про людей, дохід яких дозволяє жити на 2 долари в день. Про це йдеться у дослідженні Pew Research.

Так, середній клас (2-10 доларів на день) вперше скоротився з 1990-х років. З нього вибули 54 млн осіб. Найбільше постраждали країни, що розвиваються Південної і Східної Азії.

Лідером щодо скорочення середнього класу виявилася Індія, де прошарок бідних людей за рік зріс на 75 млн осіб – до 134 млн.

Водночас світове населення з доходом вищим за середній (20-50 доларів на день) скоротилося на 36 млн, а кількість людей із доходом нижчим від середнього зросла на 21 млн.

Кількість людей у світі з високим рівнем доходу (понад 50 доларів на день) 2020 року зменшилася на 62 млн, з них 47 млн – у розвинених країнах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна може зіткнутися з найгіршою економічною рецесією за десятиліття, йдеться в даних дослідження Управління ООН із координації гуманітарних питань.

Через пандемію понад 80% сімей уже втратили частину доходу, а кількість бідних українців може зрости до 9 млн.